Андрей Рублёв объяснил причины проблем со второй подачей

Пятая ракетка мира 26-летний российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о причинах проблем со второй подачей.

«Те ракетки, которыми я играю, не придают сами по себе скорость мячу ― мне нужно самому вкладываться. Соответственно, чем быстрее хочу ускорить мяч, тем сильнее нужно вложиться, а это риск, ошибки. Зная всё это, меня на равном счёте при второй подаче зажимает ― движение получается скомканное, неуверенное. А даже когда счёт комфортный и я могу себе позволить подать вторую сильнее, мне всё равно нужно приложить больше усилий, чем многим остальным топам, потому что у них другая натяжка, баланс больше в головку ракетки», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.