Рублёв: понимаю, что психи на корте мне никак не помогают. Чувствую вину из-за этого

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о влиянии эмоциональных всплесков на корте на игру.

«С психами, конечно, можно справляться. Получалось же последние турниры. Почему коленки? Здесь две причины. Во-первых, из-за ракеток. Я очень выборочный ― мне тяжело подобрать ракетки, которые мне нравятся. Даже если они одинаковые, из 15 ракеток мне подойдут только две-три. Из-за этого мне жалко бить их лишний раз об корт, потому что если сломаются, то это потом опять их искать (смеётся). А на это может уйти много времени, поэтому я бью по коленям, а не об корт.

Во-вторых, иногда у меня настолько сильная обида на себя, что я больше не знаю, что ещё сделать, чтобы дать себе знак, что пора очнуться. В такие моменты я как бы пытаюсь себе сказать: «Просыпайся! Уже половина матча прошла, а ты ничего не сделал». Всё это приводит к этому выплеску гнева. А сразу после этого выплеска я испытываю чувство вины из-за того, что снова наступаю на одни и те же грабли. Потому что все эти психи вообще не нужны, они мне никак не помогают, я это понимаю. Но в моменте я просто не знаю, что ещё сделать, чтобы достучаться до себя», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.