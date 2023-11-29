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Пегула: некоторые изменения в структуре теннисных турниров начнутся в следующем году

Пегула: некоторые изменения в структуре теннисных турниров начнутся в следующем году
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Американская теннисистка Джессика Пегула, возглавившая рейтинг 30 успешных спортсменов в возрасте до 30-ти лет по версии Forbes, высказалась о проблеме неравных призовых фондов на женских и мужских теннисных турнирах.

«Мы пытаемся начать путь к равным призовым фондам с некоторых изменений в структуре турниров, которые начнутся в следующем году. Надеюсь, мы увидим, что это окупится в ближайшие несколько лет, когда мы проведем больше таких турниров с одинаковым призовым фондом», — цитирует Джессику Пегулу Forbes.

Ранее в средствах массовой информации появилась новость о возможном реформировании структуры теннисных турниров, путём объединения соревнований серии «Большого шлема» и «Мастерсов» в один супертур.

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