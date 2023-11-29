Рублёв: какой «Большой шлем» мечтаю выиграть? Да хоть какой-нибудь, хоть как-нибудь

Пятая ракетка мира 26-летний российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о желании выиграть турнир «Большого шлема».

«Какой «Большой шлем» мечтают выиграть? Хоть какой-нибудь, хоть как-нибудь ― вообще не важно (смеётся). В детстве никогда не мечтал о каком-то особенно. А то можно думать об одном, а в итоге не выиграть ни один», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Андрей Рублёв завершил 2023 год на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом сезоне российский теннисист впервые выиграл турнир серии «Мастерс» и трижды вышел в четвертьфинал турниров «Большого шлема». Сезон 2023 года стал лучшим в карьере Рублёва.