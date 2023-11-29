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Андрей Рублёв рассказал, какой удар позаимствовал бы у Новака Джоковича

Андрей Рублёв рассказал, какой удар позаимствовал бы у Новака Джоковича
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Пятая ракетка мира 26-летний российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какой игровой навык при возможности позаимствовал бы у лидера мирового рейтинга сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Если бы у меня была возможность взять у Новака что угодно, я бы взял удар слева. Он у него отлично работает», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Андрей Рублёв завершил 2023 год на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом сезоне российский теннисист впервые выиграл турнир серии «Мастерс» и трижды вышел в четвертьфинал турниров «Большого шлема». Сезон 2023 года стал лучшим в карьере Рублёва. Джокович закончил сезон в статусе первой ракетки мира.

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