Рублёв: дочка Медведева Алиса ― полная копия Дани во всём. Она очень смешная

Пятая ракетка мира, 26-летний российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своих взаимоотношениях с дочерью соотечественника Даниила Медведева Алисой. Рублёв приходится Алисе Медведевой крёстным отцом.

«Алиса ― полная копия Дани во всём. Очень смешная. Она пока маленькая, не понимает, кто я и что я. Когда меня видит, шугается, не идёт пока на контакт, но это нормально», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в октябре 2022 года у Даниила и Дарьи Медведевых родилась дочь Алиса. В апреле текущего года в окрестностях Монте-Карло состоялись крестины маленькой Алисы. Крёстными дочки первой ракетки России стали Андрей Рублёв и подруга супруги Медведева, Арина.