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Андрей Рублёв объяснил, почему Новак Джокович продолжает оставаться лучшим теннисистом

Андрей Рублёв объяснил, почему Новак Джокович продолжает оставаться лучшим теннисистом
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о том, почему серб Новак Джокович в 36 лет продолжает оставаться лучшим теннисистом мира.

«Во-первых, он очень круто подаёт: в любую точку, в любое место ― очень точно. Если корт ещё и быстрый, то на приёме сделать что-то почти нереально. Причём если он не попадает первым мячом, вторая у него тоже сильная и мощная.

Во-вторых, он невероятно двигается, очень быстро. В-третьих, концентрация внимания и психология. Вроде играешь с ним на равных, всё 50/50, но в какой-то момент у него переключается тумблер, и он начинает на твоей скорости играть и не ошибаться. У меня с ним часто бывает, когда мяч удобный, можно забивать, а Новак всё равно угадывает и каким-то образом меня обводит. Это детали, но в них весь Джокович. В моментах, когда на обоих игроков оказывается больше давления, Новак почти всегда играет лучше тебя. Он умело этим пользуется, предугадывает твои шаги. Ты можешь прекрасно держать свою подачу, дойти до тай-брейка, где при счёте 5:5 он прочитает твою подачу и примет так, что ты уже ничего не сделаешь», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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