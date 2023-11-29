Рублёв: мечтаю достичь своего потенциала, выжать 100%. Сейчас это и близко не максимум

Пятая ракетка мира 26-летний российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, о чём мечтает.

«Мечтаю достичь своего потенциала. Чтобы я почувствовал, что выжал из себя 100%, что мне некуда улучшаться в теннисе, что в каждом компоненте игры я достиг своего максимума. Сейчас и близко не максимум. Да, удар справа почти на пределе, там надо улучшать маленькие детали, но в других компонентах точно есть, куда расти», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Андрей Рублёв завершил 2023 год на пятой позиции в рейтинге ATP. В этом сезоне российский теннисист впервые выиграл турнир серии «Мастерс» и трижды вышел в четвертьфинал турниров «Большого шлема». Сезон 2023 года стал лучшим в карьере Рублёва.