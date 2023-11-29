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Штрикер обыграл Нарди в самом быстром матче в истории молодёжного Итогового турнира

Штрикер обыграл Нарди в самом быстром матче в истории молодёжного Итогового турнира
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Швейцарец Доминик Штрикер одержал победу над итальянцем Лукой Нарди во 2-м туре группового этапа молодёжного Итогового турнира ATP в Джидде (Саудовская Аравия) со счётом 4:1, 4:1, 4:2.

Джидда-U21. Группа A
29 ноября 2023, среда. 15:10 МСК
Доминик Штефан Штрикер
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
1 		1 2
             
Лука Нарди
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

Матч, продолжавшийся 54 минуты, стал самым коротким в истории турнира, который проводится с 2017 года. Предыдущий рекорд принадлежал встрече, которая состоялась 6 ноября 2018 года на Итоговом турнире в Милане (Италия). Тогда в матче группового этапа встретились Алекс де Минор (Австралия) и Лиам Каруана (Италия). Поединок завершился со счётом 4:1, 4:1, 4:2 в пользу австралийца и продолжался 55 минут.

Напомним, во втором матче группы A на турнире в Джидде француз Артюр Фис играет в эти минуты против итальянца Флавио Коболли.

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