Штрикер обыграл Нарди в самом быстром матче в истории молодёжного Итогового турнира

Швейцарец Доминик Штрикер одержал победу над итальянцем Лукой Нарди во 2-м туре группового этапа молодёжного Итогового турнира ATP в Джидде (Саудовская Аравия) со счётом 4:1, 4:1, 4:2.

Матч, продолжавшийся 54 минуты, стал самым коротким в истории турнира, который проводится с 2017 года. Предыдущий рекорд принадлежал встрече, которая состоялась 6 ноября 2018 года на Итоговом турнире в Милане (Италия). Тогда в матче группового этапа встретились Алекс де Минор (Австралия) и Лиам Каруана (Италия). Поединок завершился со счётом 4:1, 4:1, 4:2 в пользу австралийца и продолжался 55 минут.

Напомним, во втором матче группы A на турнире в Джидде француз Артюр Фис играет в эти минуты против итальянца Флавио Коболли.