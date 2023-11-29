Даниил Медведев поделился солнечными фото с отдыха на Мальдивах

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев продолжает делиться в своих социальных сетях контентом с отдыха на Мальдивах.

«Отпуск», — подписал новую партию фото Медведев.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Напомним, Медведев (3) завершил сезон на Итоговом чемпионате ATP — 2023 в Турине (Италия), где дошёл до полуфинала. Там он со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 проиграл четвёртой ракетке мира 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. На групповом же этапе Даниил одержал две победы и потерпел одно поражение.

На данный момент неизвестно, на каком именно турнире Медведев начнёт сезон-2024. Однако в последних интервью он заявлял, что хочет попробовать провести первые матчи уже на Australian Open, то есть не выступая ни на одном предваряющем мэйджор турнире.