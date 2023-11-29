19-летняя Эрика Андреева пробилась в четвертьфинал челленджера в Андорре

140-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева пробилась в четвертьфинальный раунд турнира серии «челленджер» в Андорре.

В матче 1/8 финала Андреева со счётом 2:6, 6:4, 6:4 обыграла 138-й номер рейтинга WTA представительницу Швейцарии Селин Наэф. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 30 минут. Андреева два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Наэф один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Нельзя не отметить, что в решающем сете поединка Андреева проигрывала со счётом 1:4, однако сумела перевернуть ход игры и вырвать победу.

За выход в полуфинал соревнований в Андорре Андреева сразится с победительницей матча Анна-Лена Фридзам (Германия, 7) — Элла Зайдель (Германия, WC).