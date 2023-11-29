Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

19-летняя Эрика Андреева пробилась в четвертьфинал челленджера в Андорре

19-летняя Эрика Андреева пробилась в четвертьфинал челленджера в Андорре
Аудио-версия:
Комментарии

140-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева пробилась в четвертьфинальный раунд турнира серии «челленджер» в Андорре.

В матче 1/8 финала Андреева со счётом 2:6, 6:4, 6:4 обыграла 138-й номер рейтинга WTA представительницу Швейцарии Селин Наэф. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 30 минут. Андреева два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Наэф один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Нельзя не отметить, что в решающем сете поединка Андреева проигрывала со счётом 1:4, однако сумела перевернуть ход игры и вырвать победу.

За выход в полуфинал соревнований в Андорре Андреева сразится с победительницей матча Анна-Лена Фридзам (Германия, 7) — Элла Зайдель (Германия, WC).

Материалы по теме
«После того как Мирра заиграла, давление ушло». Эрика Андреева выходит из тени сестры
«После того как Мирра заиграла, давление ушло». Эрика Андреева выходит из тени сестры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android