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Фото: Синнер в роли почётного гостя сходил на матч «Милана» и встретился с Ибрагимовичем

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в социальных сетях фото с посещения матча футбольного клуба «Милан» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, «Милан» со счётом 1:3 проиграл дортмундской «Боруссии».

Фото: из личного архива Янника Синнера

Перед встречей Синнера чествовали на поле «Сан-Сиро» как победителя Кубка Дэвиса – 2023. Болельщики скандировали его имя, а «Милан» вручил ему футболку с номером 10.

Также Янник встретился и сделал фото с бывшим нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

Фото: из личного архива Янника Синнера

Напомним, Синнер провёл лучший сезон в карьере. Он внёс значительный вклад в победу сборной Италии на Кубке Дэвиса, в частности, обыграв в полуфинале 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Причём как в одиночном, так в парном разрядах.