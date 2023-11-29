30-я ракетка мира Паолини заявила, что не приедет на выставочный турнир в Санкт-Петербурге

30-я ракетка мира, итальянская теннисистка Ясмине Паолини опровергла информацию о том, что примет участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 1 по 3 декабря.

Ранее организаторы заявляли, что Паолини войдёт в состав команды «Львы», капитанами которой станут Светлана Кузнецова и серб Янко Типсаревич. В составе «Львов» должны сыграть россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова и Александр Шевченко, серб Ласло Джере, болгарка Виктория Томова.

«Я не еду в Россию», — ответила в социальных сетях Паолини изданию «Большой теннис Украины».

Отметим, что несколько дней назад, 25 ноября, пресс-служба соревнований анонсировала приезд Паолини в Санкт-Петербург.