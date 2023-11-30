Молодёжный Итоговый турнир ATP: результаты второго игрового дня

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся 2-й тур молодёжного Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) для игроков не старше 21 года. Соревнования продлятся до 2 декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Молодёжный Итоговый чемпионат ATP, Джидда, 2-й тур. Результаты матчей

Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, 3) – Лука Нарди (Италия, 7) – 4:1, 4:1, 4:2.

Артюр Фис (Франция, 1) – Флавио Коболли (Италия, 5) – 4:1, 4:2, 4:2.

Абедалла Шелбайх (Иордания, 8, WC) – Алекс Михельсен (США, 4) – 4:2, 1:4, 4:0, 4:0.

Хамад Меджедович (Сербия, 6) – Люка Ван Аш (Франция, 2) – 4:2, 2:4, 4:3 (9:7), 4:1.

Напомним, в прошлом году молодёжный Итоговый чемпионат выиграл американец Брэндон Накашима.