Соперничество Медведева и Зверева стало лучшим в 2023 году по версии Eurosport

Противостояние третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с немцем Александром Зверевым (седьмой в рейтинге ATP) стало лучшим в 2023 году по версии Eurosport.

В минувшем сезоне Медведев и Зверев шесть раз встречались на корте. Российский теннисист одержал пять побед, на счету Зверева один выигранный матч. Соперничество теннисистов в 2023 году также запомнилось матчем третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, после которого Зверев раскритиковал Медведева и назвал россиянина одним из самых нечестных игроков в мире.

Напомним, Медведев завершил сезон на Итоговом чемпионате ATP — 2023 в Турине (Италия), где дошёл до полуфинала. Там он со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 проиграл четвёртой ракетке мира 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. На групповом же этапе Даниил одержал две победы и потерпел одно поражение.