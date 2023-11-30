Молодёжный Итоговый турнир ATP: расписание матчей 30 ноября

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Сегодня, 30 ноября, состоятся заключительные матчи группового этапа молодёжного Итогового чемпионата ATP для игроков не старше 21 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня турнира.

Next Gen ATP Finals. 30 ноября

Группа A

Флавио Коболли (Италия, 5) — Лука Нарди (Италия, 7) — начало игры не ранее 15:00 мск.

Артюр Фис (Франция, 1) — Доминик Штрикер (Швейцария, 3) — начало встречи приблизительно в 16:30 мск.

Группа B

Люка Ван Аш (Франция, 2) — Алекс Михельсен (США, 4) — начало игры не ранее 20:00 мск.

Хамад Меджедович (Сербия, 6) — Абедалла Шелбайх (Иордания, 8) — начало поединка приблизительно в 21:30 мск.

Итоговый чемпионат ATP для игроков не старше 21 года проходит в Джидде (Саудовская Аравия) и продлится до 2 декабря.