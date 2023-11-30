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Джессика Пегула: после ухода Серены Уильямс появилось больше шансов выиграть ТБШ

Джессика Пегула: после ухода Серены Уильямс появилось больше шансов выиграть ТБШ
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Американская теннисистка Джессика Пегула выразила мнение, что сейчас у теннисисток появилось больше возможностей выиграть турнир «Большого шлема».

«Думаю, у каждой теннисистки в туре есть множество возможностей. Мы видели, как Коко Гауфф воспользовалась своей возможностью на Открытом чемпионате США. Этим летом она действительно разогналась и доказала, что способна стать победительницей турнира «Большого шлема». Это меня мотивирует. У каждой из нас есть возможности. Надеюсь, я смогу воспользоваться своей.

Сейчас в туре нет Серены Уильямс, поэтому шансов выиграть больше. Даже когда она не играла на постоянной основе, она всё равно была фавориткой. Но сейчас другое время», — приводит слова Пегулы Forbes.

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