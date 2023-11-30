Медведев и Рублёв вошли в топ-5 игроков по числу эйсов в 2023 году. Джокович вне топ-15

Сразу два россиянина (Андрей Рублёв и Даниил Медведев) вошли в топ-5 теннисистов мира, которые в 2023 году исполнили наибольшее количество подач навылет.

Лидеры по эйсам в ATP-туре. 2023 год

1. Хуберт Хуркач (Польша) – 1031 эйсов (в 69 матчах).

2. Тэйлор Фритц (США) – 692 (в 77 матчах);

3. Андрей Рублёв (Россия) – 616 (в 82 матчах);

4. Александр Зверев (Германия) – 613 (в 80 матчах);

5. Даниил Медведев (Россия) – 574 (в 84 матчах);

6. Стефанос Циципас (Греция) – 574 (в 71 матче);

7. Александр Бублик (Казахстан) – 543 (в 48 матчах);

8. Бен Шелтон (США) – 505 (в 50 матчах);

9. Кристофер Юбэнкс (США) – 498 (в 41 матче);

10. Джон Иснер (США) – 480 (в 23 матчах).

Отметим, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира серб Новак Джокович в этом списке занимает 20-е место. В его активе 383 эйса в 60 матчах.