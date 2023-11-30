Александр Бублик назвал сезон-2023 лучшим в своей карьере

32-я ракетка мира, 26-летний казахстанский теннисист Александр Бублик высоко оценил своё выступление в сезоне-2023. В его рамках Александр завоевал два титула на уровне ATP: в июне выиграл травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия) (в финале он в трёх сетах обыграл россиянина Андрея Рублёва), а в октябре – турнир категории ATP-250 на харде в Антверпене (Бельгия), там в финале Бублик одолел француза Артюра Фиса.

«Да, это на удивление лучший сезон, потому что никогда я не выигрывал такое количество титулов, не был настолько высоко в рейтинге в своей карьере. Но, могу сказать, что это удивительно для меня, потому что в течение всего года мы испытывали большие проблемы. Мне было тяжело найти свою игру. И только к турниру в Галле я более или менее обрёл какую-то стабильность, спокойствие и смог показать свой теннис, который мы достаточно долго тренировали, и он наконец дал свои результаты, принёс свои плоды, поэтому безусловно это лучший сезон в карьере», — приводит слова Бублика пресс-служба выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».