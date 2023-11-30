Шамиль Тарпищев стал лауреатом премии «Гордость России» в номинации «Эпоха в спорте»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев стал лауреатом Национальной спортивной премии «Гордость России» в номинации «Эпоха в спорте».

Помимо Тарпищева на данную награду претендовали председатель тренерского совета Федерации фехтования России Марк Ракита и серебряный призёр чемпионата Европы по футболу 1988 года Ринат Дасаев. Тарпищев был выбран экспертным советом, в состав которого вошли известные спортсмены, тренеры, общественные деятели.

75-летний Тарпищев занимает пост главы ФТР с 1999 года. 6 мая 2022 года Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство ФТР в международной организации из-за ситуации на Украине. Перед этим ITF отстранила российские команды от участия в международных соревнованиях, при этом теннисисты не были лишены данного права касаемо личных турниров, они играют в них в нейтральном статусе.