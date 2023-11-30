Андрей Рублёв опубликовал эпатажное фото

Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в социальных сетях эпатажное фото, презентуя личный бренд одежды. Предположительно, вскоре Рублёв объявит старт продаж своей коллекции.

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

С 15 по 17 декабря Рублёв выступит в финале выставочного турнира серии UTS, который пройдёт в Лондоне (Великобритания). На групповом этапе Андрей сыграет в группе A, куда также вошли Каспер Рууд (Норвегия), Диего Шварцман (Аргентина) и Бенуа Пэр (Франция).

Стоит отметить, что для Рублёва сезон 2023 стал лучшим по общему количеству побед, в его активе 56 выигранных матчей. Андрей завоевал два титула, причём один из них — победа на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) — стал для него самым крупным в карьере.