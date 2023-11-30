Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Панатта считает, что Синнер может подтолкнуть Джоковича к завершению карьеры в 2024 году

Панатта считает, что Синнер может подтолкнуть Джоковича к завершению карьеры в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Адриано Панатта считает, что его соотечественник Янник Синнер может стать причиной завершения карьеры 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«По моему мнению, если Синнер обыграет Джоковича ещё два или три раза в 2024 году, он станет его ночным кошмаром и подтолкнёт к завершению карьеры. История нас учила этому, и она циклична. Борг ушёл из спорта после прихода Макинроя, Макинрой завершил карьеру, когда в туре появился Беккер», — приводит слова Панатты The Tennis Letter со ссылкой на Italia Rai.

Напомним, по личным встречам данных теннисистов в данный момент Джокович ведёт со счётом 4:2. Однако в последних трёх матчах Синнер одержал две победы.

Материалы по теме
Синнер блестяще закончил сезон. А в следующем году его ждёт титул Уимблдона
Синнер блестяще закончил сезон. А в следующем году его ждёт титул Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android