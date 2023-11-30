Панатта считает, что Синнер может подтолкнуть Джоковича к завершению карьеры в 2024 году

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Адриано Панатта считает, что его соотечественник Янник Синнер может стать причиной завершения карьеры 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«По моему мнению, если Синнер обыграет Джоковича ещё два или три раза в 2024 году, он станет его ночным кошмаром и подтолкнёт к завершению карьеры. История нас учила этому, и она циклична. Борг ушёл из спорта после прихода Макинроя, Макинрой завершил карьеру, когда в туре появился Беккер», — приводит слова Панатты The Tennis Letter со ссылкой на Italia Rai.

Напомним, по личным встречам данных теннисистов в данный момент Джокович ведёт со счётом 4:2. Однако в последних трёх матчах Синнер одержал две победы.