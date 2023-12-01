Молодёжный Итоговый турнир ATP: результаты третьего игрового дня

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся 3-й тур молодёжного Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) для игроков не старше 21 года. Соревнования продлятся до 2 декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Молодёжный Итоговый чемпионат ATP, Джидда, 3-й тур. Результаты матчей

Лука Нарди (Италия, 7) – Флавио Коболли (Италия, 5) – 3:4 (4:7), 4:2, 4:3 (7:1), 1:4, 4:3 (7:3).

Артюр Фис (Франция, 1) – Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, 3) – 4:2, 3:4 (3:7), 4:2, 4:3 (7:5).

Люка Ван Аш (Франция, 2) – Алекс Михельсен (США, 4) – 4:3 (7:0), 3:4 (4:7), 3:4 (4:7), 4:1, 4:3 (8:6).

Хамад Меджедович (Сербия, 6) – Абедалла Шелбайх (Иордания, 8, WC) – 3:4 (6:8), 4:2, 4:3 (7:5), 4:2.

Напомним, в прошлом году молодёжный Итоговый чемпионат выиграл американец Брэндон Накашима.