Молодёжный Итоговый турнир ATP: расписание матчей 1 декабря

1 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) состоятся полуфинальные встречи молодёжного Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) для игроков не старше 21 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей турнира.

Next Gen ATP Finals. 1 декабря

1/2 финала

Артюр Фис (Франция, 1) – Люка Ван Аш (Франция, 2) — начало игры не ранее 19:00 мск.

Хамад Меджедович (Сербия, 6) – Доминик Штрикер (Швейцария, 3) — начало поединка приблизительно в 21:00 мск.

Финальный матч молодёжного Итогового чемпионата ATP с призовым фондом $ 2 млн состоится 2 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является американский теннисист Брэндон Накашима, обыгравший в 2022 году в финале чеха Иржи Легечку.