Рафаэль Надаль вернётся в тур на турнире в Брисбене

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вернётся в профессиональный теннис на турнире в Брисбене (Австралия). Об этом он заявил в видео, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

«Всем привет. После года без соревнований настало время вернуться. Я буду в Брисбене в первой неделе января. Увидимся», — заявил теннисист.

Напомним, 37-летний испанец получил тяжёлую травму 18 января в матче второго круга Australian Open — 2023. С того момента Надаль не выходил на корт и занимался восстановлением.

Турнир категории ATP-250 в австралийском Брисбене пройдёт с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го. Известно, что в турнире планируют также принять участие Энди Маррей (Великобритания), Хольгер Руне (Дания) и Григор Димитров (Болгария).