Гендиректор турнира в Санкт-Петербурге рассказал, как была приглашена Вера Звонарёва

Генеральный директор выставочного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев рассказал о том, как на соревнования была приглашена бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Вера Звонарёва.

«Заявленный игрок, теннисистка Паолини, к сожалению, получила травму голеностопа, что подтверждено малоприятными фотографиями. И в таком состоянии она не могла сюда приехать, поэтому встал вопрос о замене, чтобы у команд были равные условия. Поскольку Александром Бубликом сложно заменить девушку, даже при всём желании, мы посмотрели несколько кандидатур, связались с ними. Быстрее всех отозвалась Вера. Качество команды нисколько не пострадало, а с учётом наличия парных и смешанных игр, может, даже и усилилось», – передаёт слова Александра Медведева корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова.