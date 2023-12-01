Александр Медведев сравнил «Трофеи Северной Пальмиры» с Кубком Лэйвера

Генеральный директор выставочного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев сравнил проходящие в Санкт-Петербурге соревнования с Кубком Лэйвера.

«Такие турниры, как «Трофеи Северной Пальмиры», очень редки. На память приходит только Кубок Лэйвера, где играют игроки из Европы против игроков из Америки и Канады. Ещё Кубок Хопмана, где смешанно девушки и юноши играют в одной команде. Но такого турнира, где нет ни континентов, ни стран, а есть «Львы» и «Сфинксы», символы Санкт-Петербурга, я уверен, ещё нигде не было», – передаёт слова Александра Медведева корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова.

Напомним, турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит с 1 по 3 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.