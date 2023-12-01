Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик: в моём случае рождение ребёнка 100% повлияло на меня и на мою карьеру

Александр Бублик: в моём случае рождение ребёнка 100% повлияло на меня и на мою карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 32-я ракетка мира и победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, рассказал, как его изменило отцовство.

«В моём случае рождение ребёнка сто процентов повлияло на меня и на мою карьеру. Это ответственность. Он же растёт и потом будет смотреть на отца и делать так же. Этого мы постараемся избежать, конечно (смеётся). Поэтому это [отцовство] меня как-то меняет, медленно, но верно. Надеюсь, что я смогу стать хорошим примером для своего сына и для других маленьких болельщиков», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

Александр Бублик стал отцом в августе 2022 года. Сына теннисиста зовут Василий.

Напомним, с 1 по 3 декабря спортсмен выступает в Санкт-Петербурге на турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

Материалы по теме
«Он не мог отказаться от теста». Джоковича потребовали навечно отстранить от тенниса
«Он не мог отказаться от теста». Джоковича потребовали навечно отстранить от тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android