Александр Бублик: в моём случае рождение ребёнка 100% повлияло на меня и на мою карьеру

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 32-я ракетка мира и победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, рассказал, как его изменило отцовство.

«В моём случае рождение ребёнка сто процентов повлияло на меня и на мою карьеру. Это ответственность. Он же растёт и потом будет смотреть на отца и делать так же. Этого мы постараемся избежать, конечно (смеётся). Поэтому это [отцовство] меня как-то меняет, медленно, но верно. Надеюсь, что я смогу стать хорошим примером для своего сына и для других маленьких болельщиков», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

Александр Бублик стал отцом в августе 2022 года. Сына теннисиста зовут Василий.

Напомним, с 1 по 3 декабря спортсмен выступает в Санкт-Петербурге на турнире «Трофеи Северной Пальмиры».