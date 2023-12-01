Меджедович вышел в финал молодёжного Итогового турнира ATP на отказе Штрикера
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Сербский теннисист Хамад Меджедович, 110-я ракетка мира, вышел в финал молодёжного Итогового турнира ATP — Next Gen Finals — на отказе соперника. При счёте 4:3 (7:5), 2:1 в пользу серба его оппонент, 94-я ракетка мира из Швейцарии Доминик Штрикер, отказался продолжать матч.
Теннисисты провели на корте 33 минуты. За это время Хамад Меджедович выполнил пять эйсов и реализовал один брейк-пойнт (100%). На счету Доминика Штрикера — шесть подач навылет.
В финале соревнований, который состоится в субботу, 2 декабря, Хамад Меджедович встретится с 36-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом, первым сеяным турнира, ранее в четырёх сетах одолевшим своего соотечественника Люку Ван Аша. Это будет первая личная встреча теннисистов.
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