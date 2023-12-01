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Меджедович вышел в финал молодёжного Итогового турнира ATP на отказе Штрикера

Меджедович вышел в финал молодёжного Итогового турнира ATP на отказе Штрикера
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Сербский теннисист Хамад Меджедович, 110-я ракетка мира, вышел в финал молодёжного Итогового турнира ATP — Next Gen Finals — на отказе соперника. При счёте 4:3 (7:5), 2:1 в пользу серба его оппонент, 94-я ракетка мира из Швейцарии Доминик Штрикер, отказался продолжать матч.

Теннисисты провели на корте 33 минуты. За это время Хамад Меджедович выполнил пять эйсов и реализовал один брейк-пойнт (100%). На счету Доминика Штрикера — шесть подач навылет.

В финале соревнований, который состоится в субботу, 2 декабря, Хамад Меджедович встретится с 36-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом, первым сеяным турнира, ранее в четырёх сетах одолевшим своего соотечественника Люку Ван Аша. Это будет первая личная встреча теннисистов.

Джидда-U21. 1/2 финала
01 декабря 2023, пятница. 21:10 МСК
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
4 7 		2
3 5 		1
             
Доминик Штефан Штрикер
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
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