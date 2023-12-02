ATP не применит санкции к теннисистам за участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Вчера, 1 декабря, начался турнир «Северная Пальмира» в Санкт-Петербурге. На соревнованиях принимают участие не только россияне и иностранцы. Это стало возможным, поскольку ATP заявил о том, что не будет дисквалифицировать спортсменов за участие в турнирах в России.

«На данный момент ATP не устанавливает ограничений на проведение выставочных мероприятий в межсезонье, и, будучи независимыми подрядчиками, игроки могут сами выбирать, где им выступать», – говорится в заявлении ATP, которое приводит Reuters.

Той же позиции придерживается и Женская теннисная ассоциация, о чём было объявлено ранее.

В первый день турнира прошло два матча. Юлия Путинцева, выступающая за команду «Сфинксов» переиграла Викторию Томову (6:2, 6:3), а Александр Бублик, представляющий «Львов» одолел Роберто Баутисту-Агута (6:4, 3:6, 10:6).

Турнир пройдёт до 3 декабря.