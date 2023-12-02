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Тренер Синнера рассказал об особенностях матчей Янника с Новаком Джоковичем

Тренер Синнера рассказал об особенностях матчей Янника с Новаком Джоковичем
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Симоне Ваньоцци, тренер четвёртой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, рассказал о соперничестве подопечного с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Напомним, по личным встречам Джокович сейчас ведёт у Синнера со счётом 4-2, но за последние три матча Янник одержал две победы.

«Когда он и Джокович встречаются друг с другом, побеждает тот, кто играет наиболее агрессивно. Это было замечено нами в Турине и снова подтверждено в Малаге.

Он может и должен прибавить ещё во многих аспектах, особенно с физической точки зрения, а также в тактическом плане. Нужно стабилизировать подачу, в последнее время она хорошо работает, но должна быть ещё эффективнее», — приводит слова Ваньоцци Tennis 365.

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