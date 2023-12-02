Артюр Фис: если смогу победить Надаля на «Ролан Гаррос», это будет здорово

36-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис заявил, что хотел бы сыграть с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос», в преддверии совместных тренировок в Кувейте.

«Он был очень добр, пригласив меня потренироваться вместе. Я собираюсь выложиться на полную и постараться не слишком часто любоваться его форхендами! Я собираюсь извлечь из тренировок максимум пользы», – приводит слова теннисиста L´Equipe.

Кроме того, Фис отметил, что хотел бы сыграть с Надалем на Открытом чемпионате Франции.

«Если я смогу победить его на «Ролан Гаррос» в 19-летнем возрасте, это будет здорово».

Тренер молодого француза Себастьян Грожан добавил, что сообщение о возвращении Надаля на корт в Брисбене (Австралия) не стало сюрпризом для команды Фиса.

«Мы собираемся провести с ним неделю тренировок в Кувейте с 8 декабря, так что мы уже знали. Я уважаю и восхищаюсь им. Нужна огромная сила духа, чтобы вернуться после травмы. Я фанат Рафы, я люблю его как чемпиона и человека, так что я в восторге, что он возвращается. Это знак, что у него всё хорошо. Не могу дождаться, когда снова увижу его. Посмотрим, в какой он форме, понаблюдаем за его тренировками».