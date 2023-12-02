Вероника Кудерметова рассказала, как бы хотела отметить Новый год

Российская теннисистка, 19-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала, как хотела бы отметить Новый год.

«Как хотела бы отметить Новый год? Вообще, никогда не встречала Новый год на вечеринках. У меня всегда была семейная традиция встречать Новый год вместе: баня, снег, оливье, всё такое, наше. Когда мы начали передвигаться по турнирам, постоянно были в Австралии. Прошлый год я встречала с фильмом «С лёгким паром!» Слушала его спокойно на стульчике, и всё. А хотела бы в кругу близких, где-то за городом, вкусно кушать, чтобы было много снега», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова.

Напомним, теннисный сезон начинается в конце декабря серией турниров в Австралии.