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Диана Шнайдер: «Новичок года WTA»? Приятно, но премию должны отдать Мирре Андреевой

Диана Шнайдер: «Новичок года WTA»? Приятно, но премию должны отдать Мирре Андреевой
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Российская теннисистка Диана Шнайдер, 89-я ракетка мира, поделилась мнением о своей номинации «Новичок года WTA» на премии Женской теннисной ассоциации.

«Премия «Новичок года WTA»? Приятно, но должны её отдать Мирре Андреевой. Она доказала это своими результатами, для меня это как факт. Но приятно и где-то даже неожиданно, что в такое время целых три девчонки номинированы на такую премию.

Почему сейчас, а не в 2022-м, когда вроде бы показала отличный скачок в про-туре? Думаю, в WTA следят за результатами лишь игроков первой сотни. Условно, как дела за топ-100, их мало интересует – чтобы тебя заметили и номинировали, надо быть там», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, в начале прошлого сезона Диана Шнадер была в топ-800 рейтинга WTA, а затем поднялась в топ-110. В 2023 году спортсменка впервые вошла в топ-100.

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