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Хамад Меджедович стал чемпионом молодёжного Итогового турнира ATP

Хамад Меджедович стал чемпионом молодёжного Итогового турнира ATP
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Сербский теннисист, 110-я ракетка мира Хамад Меджедович стал чемпионом молодёжного Итогового турнира ATP — Next Gen ATP Finals. В финальном матче спортсмен в напряжённой борьбе оказался сильнее 36-й ракетки мира из Франции Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 3:4 (6:8), 4:1, 4:2, 3:4 (9:11), 4:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. По ходу матча Хамад Меджедович выполнил 19 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырёх и спас все четыре брейк-пойнта соперника. На счету Артюра Фиса — 11 подач навылет. Также каждый из спортсменов по ходу встречи допустил по одной двойной ошибке.

Для 20-летнего Хамада Меджедовича, дебютировавшего в профессиональном туре в 2021 году, это первый титул турниров уровня ATP.

Джидда-U21. Финал
02 декабря 2023, суббота. 20:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 8 		1 2 4 11 1
3 6 		4 4 3 9 4
             
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
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