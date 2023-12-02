Хамад Меджедович стал чемпионом молодёжного Итогового турнира ATP
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Сербский теннисист, 110-я ракетка мира Хамад Меджедович стал чемпионом молодёжного Итогового турнира ATP — Next Gen ATP Finals. В финальном матче спортсмен в напряжённой борьбе оказался сильнее 36-й ракетки мира из Франции Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 3:4 (6:8), 4:1, 4:2, 3:4 (9:11), 4:1.
Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. По ходу матча Хамад Меджедович выполнил 19 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырёх и спас все четыре брейк-пойнта соперника. На счету Артюра Фиса — 11 подач навылет. Также каждый из спортсменов по ходу встречи допустил по одной двойной ошибке.
Для 20-летнего Хамада Меджедовича, дебютировавшего в профессиональном туре в 2021 году, это первый титул турниров уровня ATP.
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