Карен Хачанов: не считаю, что реализовал свой потенциальный максимум

Российский теннисист Карен Хачанов, 15-я ракетка мира, описал впечатление от сезона и оценил свои возможности и состояние на данный момент.

«Сейчас задача такая, чтобы быть здоровым и продолжать двигаться к поставленным целям. Если брать в общем, то я не считаю, что реализовал свой потенциальный максимум, и в физическом плане, и в теннисном. Той команде, которая меня сейчас окружает, я очень доверяю и верю в свои силы, поэтому буду стараться в ближайшие месяцы и недели работать, продолжать, и посмотрим, что из этого выльется», — цитирует Хачанова «Больше! Интервью».

Напомним, Карен Хачанов в прошлом сезоне пропустил несколько месяцев из-за проблем со здоровьем, однако осенью вернулся к соревнованиям и выиграл турнир ATP-250 в Чжухае (Китай).