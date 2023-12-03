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Эрика Андреева вышла в финал челленджера в Андорре

Эрика Андреева вышла в финал челленджера в Андорре
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140-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева прошла в финал турнира серии «челленджер» в Андорре.

В полуфинальном матче Андреева со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:0 обыграла 166-й номер рейтинга WTA представительницу Великобритании Хитер Уотсон. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 35 минут. Андреева четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 (40 %). На счету Уотсон два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести (33 %).

В финале соревнований в Андорре сегодня, 3 декабря, Андреева встретится с испанской теннисисткой Мариной Бассольс (145-е место в рейтинге). Матч запланирован на 20:00 по московскому времени.

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