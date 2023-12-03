Тренер Иги Свёнтек: WTA совершила ошибку, допустив к соревнованиям россиянок и белорусок

Томаш Викторовский, тренер первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек, заявил, что WTA не должна была допускать россиянок и белорусок к соревнованиям.

«Матчи с белоруской Соболенко и россиянками имеют другой контекст, чем другие игры? Нет, по крайней мере, с моей точки зрения. Просто нагнетённая атмосфера хорошо продаётся. Точно так же на контрасте строилось соперничество между Боргом и Макинроем, Сампрасом и Агасси или Надалем и Федерером.

За этими соперничествами не стояла политика? Всё верно, и WTA совершила ошибку, допустив к соревнованиям россиянок и белорусок. Сейчас нет смысла возвращаться к этому вопросу. Жёсткое решение должно было быть принято в самом начале», — приводит слова Викторовского Rzeczpospolita.