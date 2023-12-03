Руне — о матчах с Джоковичем: я знаю, что он лучший, но даже лучшего можно победить

Восьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал о своей философии подготовки к матчам с титулованными соперниками.

«Когда я выхожу на корт, то всегда твёрдо верю в свои навыки и в то, что я могу там сделать. Я уважаю своего соперника, но никогда и никого не буду бояться.

Когда вы говорите мне: «Знаешь, сыграй с парнем (Джоковичем), у которого 24 победы на турнирах «Большого шлема» …. Я всё понимаю, но, если бы я сосредоточился на его титулах, я бы проиграл матч до его начала.

Поэтому я не позволяю себе иметь такие мысли в голове, потому что на бумаге его невозможно превзойти, но в реальной жизни возможно всё. Я знаю, что он лучший, но даже лучшего можно победить. Вот что я говорю себе», — приводит слова Руне Olly Tennis со ссылкой на эфир подкаста Advantage Connors.