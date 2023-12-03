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Александр Зверев опубликовал живописные фото с возлюбленной с отдыха на Мальдивах

Александр Зверев опубликовал живописные фото с возлюбленной с отдыха на Мальдивах
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Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях живописные фото с отдыха на Мальдивах. На них он позирует со своей девушкой, немецкой моделью и телеведущей Софией Томаллой.

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Об отношениях Александра и Софии стало известно в октябре 2021 года. Томалла также является актрисой. Ранее она встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.

Отметим, что по итогам сезона 2023 Зверев был номинирован на звание «Возвращение года». В 2022 году Зверев не выступал после «Ролан Гаррос» из-за страшной травмы (он порвал три боковые связки). В 2023 году Александр вернулся в тур и завоевал два титула на уровне ATP.

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