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Диана Шнайдер рассказала, чем её удивил первый год на взрослых «Шлемах»

Диана Шнайдер рассказала, чем её удивил первый год на взрослых «Шлемах»
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98-я ракетка мира, российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, чем её удивил первый год на взрослых турнирах «Большого шлема».

«Думаю, это связано с ракетками и перетяжкой. На Уимблдоне или «РГ» это стоит около € 20 или 17 фунтов – турнир это не покрывает. Это если переводить на российский рубль – две тысячи. Очень дорого. На других ТБШ перетянуть пять ракеток можно бесплатно. Что смешно – у меня с собой всего-то четыре! Свой шкафчик как у Тэйлора Фритца под номером 69? Пока своего нет.

В про-туре уже все узнают, все здороваются. Запросто может и Онс Жабер, и Коко Гауфф, Мария Саккари, и Хаддад-Майя подойти и пожать руку. Также и судьи знают, что в целом здорово и упрощает жизнь», – передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

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