Диана Шнайдер рассказала, как проходит её учёба в американском колледже

19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер, входящая в топ-100 рейтинга WTA, рассказала об учёбе в США. Напомним, в прошлом году Диану приняли в университет Северной Каролины, она представляла ВУЗ в том числе и на теннисных турнирах.

«Я отучилась год в американском колледже, также и играла матчи с командой. Но приостановила там учёбу весной, перед «Ролан Гаррос» на неопределённое время — решила продолжить профессиональную карьеру. Но получила другой тип визы и теперь могу продолжить учиться дальше. Могу собрать разные предметы. Подумала, что возьму психологию: совмещу приятное с полезным — это точно пригодится в спорте», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.