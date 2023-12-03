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Диана Шнайдер рассказала, как проходит её учёба в американском колледже

Диана Шнайдер рассказала, как проходит её учёба в американском колледже
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19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер, входящая в топ-100 рейтинга WTA, рассказала об учёбе в США. Напомним, в прошлом году Диану приняли в университет Северной Каролины, она представляла ВУЗ в том числе и на теннисных турнирах.

«Я отучилась год в американском колледже, также и играла матчи с командой. Но приостановила там учёбу весной, перед «Ролан Гаррос» на неопределённое время — решила продолжить профессиональную карьеру. Но получила другой тип визы и теперь могу продолжить учиться дальше. Могу собрать разные предметы. Подумала, что возьму психологию: совмещу приятное с полезным — это точно пригодится в спорте», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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