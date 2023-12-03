Навратилова — о переговорах WTA с Саудовской Аравией: вы продаёте свою душу за деньги

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) за переговоры о проведении турниров под эгидой организации в Саудовской Аравии.

«Я очень переживаю (за турниры WTA в Саудовской Аравии). Я переживаю за женщин. Люди там живут в страхе. Это просто слишком рискованно и все ещё опасно.

Вы продаёте свою душу за деньги, потому что это выгодно с финансовой точки зрения? Я с этим не согласна. Мы заключили сделку с Китаем и посмотрите, к чему это привело, а теперь мы снова отдаёмся на милость другого правительства, которое явно не играет по правилам» – приводит слова Навратиловой BBC Sport.

По данным BBC, WTA почти договорилась о проведении итогового турнира в Саудовской Аравии. Переговоры находятся в завершающей стадии, и обе стороны заинтересованы в многолетнем сотрудничестве. Если они придут к соглашению, то об этом могут объявить до конца месяца.