«Я был готов сойти с ума». 20-летний Меджедович высказался о победе на молодёжном Итоговом

110-я ракетка мира, 20-летний сербский теннисист Хамад Меджедович прокомментировал победу на молодёжном Итоговом чемпионате ATP.

«Чувствую себя потрясающе. Всё это было и остаётся нереальным. Было трудно всё осознать. Очень тяжёлый матч. После первого сета я был готов сойти с ума, поскольку у меня было два сетбола, но мне удалось расслабиться и сосредоточиться, и это нереальное чувство.

Это очень много для меня значит. Когда знаешь, что здесь побеждали все большие чемпионы, это придаёт уверенности и заряжает энергией на следующий сезон. Я начну следующий год с большой уверенностью.

У меня мощная игра и мощные удары, но нам с тренером ещё есть над чем поработать. Мне нужно сильно прибавить в физическом плане, и я использую для этого предсезонку, а ещё мне нужно лучше концентрироваться на корте», — приводит слова Меджедовича пресс-служба ATP.