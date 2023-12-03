Дарья Шадчнева стала чемпионкой выставочного юниорского турнира «Трофеи Северной Пальмиры»

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126-я ракетка мира среди юниорок Дарья Шадчнева из России одолела соотечественницу Викторию Милованову, которая занимает 94-е место в юниорском рейтинге ITF, в финале выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге – 7:5, 4:6, 10:3.

Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Шадчнева три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов. На счету Миловановой также три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов.

Отметим, что в полуфинале 17-летняя Шадчнева обыграла Ксению Смирнову, а 16-летняя Милованова – Дарью Егорову.

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит 1–3 декабря на кортах концертно‑спортивного комплекса «Арена» в Санкт‑Петербурге. В командном турнире выступают спортсмены из России, Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Италии и Болгарии.