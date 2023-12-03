Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Шадчнева стала чемпионкой выставочного юниорского турнира «Трофеи Северной Пальмиры»

Дарья Шадчнева стала чемпионкой выставочного юниорского турнира «Трофеи Северной Пальмиры»
Аудио-версия:
Комментарии

126-я ракетка мира среди юниорок Дарья Шадчнева из России одолела соотечественницу Викторию Милованову, которая занимает 94-е место в юниорском рейтинге ITF, в финале выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге – 7:5, 4:6, 10:3.

Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Шадчнева три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов. На счету Миловановой также три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов.

Отметим, что в полуфинале 17-летняя Шадчнева обыграла Ксению Смирнову, а 16-летняя Милованова – Дарью Егорову.

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит 1–3 декабря на кортах концертно‑спортивного комплекса «Арена» в Санкт‑Петербурге. В командном турнире выступают спортсмены из России, Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Италии и Болгарии.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android