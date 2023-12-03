Фритц — о возвращении Надаля: любой может попасть на Рафу в первом круге, это безумие

10-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц высказался о возвращении Рафаэля Надаля на корт на турнире в Брисбене (Австралия).

«Этого следовало ожидать, это же Рафа. Не думаю, что он собирался просто уйти на пенсию и не попробовать ещё раз, так что я действительно ждал, что после этого перерыва он вернётся в начале года. Это хорошая новость для тенниса в целом.

Уверен, что ему будет непросто. Вероятно, он немного растерял форму. По-моему, довольно безумно, если он не будет сеяным. Любой может попасть на Рафу в первом круге, это безумие.

Это Рафа, поэтому я думаю, что даже если он немного растерял форму и ему потребуется время, он всё равно будет играть очень хорошо, и многим парням придётся несладко, если он попадётся им на ранних стадиях турниров, просто потому что будет несеяным», – приводит слова Фритца Eurosport.

Напомним, из-за долгого отсутствия Надаль впервые с 2005 года выпал из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На данный момент испанец идёт на 663-й строчке рейтинга.