Потапова/Звонарёва обыграли Кудерметову/Путинцеву на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

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Российский дуэт Анастасии Потаповой и Веры Звонарёвой уверенно обыграли Веронику Кудерметову (Россия)/Юлию Путинцеву (Казахстан) на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге – 6:4, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. Потапова и Звонарёва ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов. На счету Кудерметовой и Путинцевой один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта.

Таким образом, счёт в противостоянии команд «Львы» и «Сфинксы» снова сравнялся – 4:4.

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит 1–3 декабря на кортах концертно‑спортивного комплекса «Арена» в Санкт‑Петербурге. В командном турнире выступают спортсмены из России, Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Италии и Болгарии.