Меджедович высказался о том, что выиграл Итоговый чемпионат вслед за Джоковичем

110-я ракетка мира, 20-летний сербский теннисист Хамад Меджедович рассказал, как относится к тому, что выиграл молодёжный Итоговый чемпионат ATP вслед за победой титулованного соотечественника, 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича на взрослом Итоговом.

Напомним, в финале Next Gen ATP Finals Меджедович в напряжённой борьбе оказался сильнее 36-й ракетки мира из Франции Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 3:4 (6:8), 4:1, 4:2, 3:4 (9:11), 4:1.

«Это здорово. Он выиграл Итоговый чемпионат ATP, а я – Next Gen. Это здорово для нашей страны. Я очень горжусь тем, что завоевал этот титул для своей страны. Я пока не доставал телефон, но уверен, что он (Джокович) прислал поздравление», – приводит слова Меджедовича пресс-служба ATP.