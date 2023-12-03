Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва оценила свои успехи в прошедшем сезоне. В частности, Вера вместе с немкой Лаурой Зигемунд стала чемпионкой Итогового чемпионата WTA в парном разряде.

«Что унесу после успехов в 2023 году? Сложно ответить. Но, наверное, то, что несмотря ни на что, я могу играть на высоком уровне. Это самое важное для меня. Несмотря на долгие перерывы, травмы, я научилась возвращаться, набирать форму и играть на высоком уровне. Это интересно. И для меня самой это своего рода был тест, и каждый раз я проходила эти тесты заново», — сказала Звонарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.