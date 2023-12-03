Хачанов — о восстановлении после травмы: пока что вообще ничего не беспокоит

Российский теннисист, 15-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал о восстановлении после травмы, полученной в текущем сезоне (стрессовый перелом крестца и лобковой кости).

«Слава богу, восстановился. В конце сезона, когда в Китае выиграл турнир, были какие-то дни, особенно во время тяжёлых матчей, когда где-то ещё болело, тянуло, но если брать в общем, то нормально. Я ещё после окончания сезона сделал дополнительную терапию со своим врачом, который мне помог восстановиться к азиатской серии. И сейчас как раз после отдыха начинаю тренироваться. Пока что вообще ничего не беспокоит. Надеюсь, так будет и дальше», – передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова.

Ранее сегодня, 3 декабря, Хачанов обыграл 22-ю ракетку мира, француза Адриана Маннарино на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге – 6:3, 6:3.